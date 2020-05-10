Лондон, , 19:13 — REGNUM Писатель Нил Гейман заявил, что его страницу на портале Goodreads взломали хакеры, разместившие на ней публикацию с текстом, который мог обидеть его бывшую жену. Об этом 10 мая сообщил портал Comicbook.

На странице Геймана, которая долгое время была неактивной, появилась запись о том, что писатель якобы недавно прочёл книгу, в которой рассказывалось, как защитить себя в случае развода с человеком, имеющим проблемы с психикой.

Многие фанаты посчитали, что таким образом Гейман решил «уколоть» бывшую супругу — певицу Аманду Палмер, известную своей эксцентричностью. Гейман в итоге заменил это сообщение, написав, что кто-то с плохим чувством юмора взломал его аккаунт. Он также отметил, что очень давно не делал публикаций на Goodreads.

Ранее Нил Гейман и певица Аманда Палмер заявили, что они решили развестись. Пара зарегистрировала брак в 2011 году после продолжительной истории непростых отношений (об этом рассказывали сами бывшие супруги).

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