Москва, , 13:15 — REGNUM Российский музыкальный коллектив Little Big, который должен был в нынешнем году представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», готов это сделать в будущем году, если большинство зрителей остановит на нем свой выбор. Об этом участники группы 10 мая рассказали блогеру NikkieTutorials, интервью с которым размещено на канале «Евровидения» в популярном видеохостинге Youtube.

«Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо», — заявили участники группы Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Также они отметили, что в противном случае не будут обижаться, так как «Евровидение» проводится не для победы ли желания доказать что-либо самому себе.

Также музыканты указали, что в России есть много достойных музыкантов, которым «Евровидение» может помочь раскрыться и продемонстрировать это миру.

«Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение», — подчеркнули они и добавили, что были разочарованы решением об отмене музыкального конкурса из-за пандемии нового коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный телеконцерт Europe Shine A Light, организованный взамен ежегодного музыкального конкурса «Евровидение-2020» и в котором примет российская группа Little Big, покажет 16 мая Первый канал.