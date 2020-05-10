Лос-Гатос, США, , 11:55 — REGNUM Сценарий Саймона Кинберга, чей фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал в 2019 году самой провальной картиной, приобрела за миллионы долларов компания Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

Как сообщают журналисты, «сумма сделки была семизначной». Однако содержание будущей картины пока неизвестно. Журналисты лишь предполагают, что фильм будет основан на фантастическом сюжете, исходя из предыдущих сценариев, написанных Кинбергом.

Сценарист ранее стал автором сценариев к таким картинам, как цикл «Люди Икс», «Фантастическая четверка», «Мистер и миссис Смит» и другим. В целом фильмы пользовались популярностью у зрителей. Крайне неудачным вышел только дебют Кинберга в роли продюсера, сценариста и режиссера в одном лице при создании картины «Люди Икс: Темный Феникс» по итогам 2019 года принесшей наибольшие убытки в прокате.

Журналисты издания уточняют, что компания Netflix в последнее время скупает сценарии и даже фильмы, находящиеся в производстве.