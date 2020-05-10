Москва, , 10:53 — REGNUM Серию цифровых изданий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выпустила российская фирма звукозаписи «Мелодия». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В нескольких альбомах собраны песни времен войны, стихи фронтовых поэтов и прозаические произведения, произведения классической музыки 1939−1945 годов и незабываемый голос диктора советского радио Юрия Левитана.

В альбоме «Реквием и Победа» слушателям предлагают познакомиться со стихами поэтов-фронтовиков, посвященными погибшим в боях коллегам. Борис Слуцкий, Константин Симонов, Алексей Сурков, Владимир Огнев, Илья Френкель и другие поэты читают стихи и рассказывают о Всеволоде Багрицкиом, Мусе Джалиле, Иосифе Уткине, Семене Гудзенко, Павле Когане и Ароне Копштейне.

Песни военных лет представлены в альбоме «Песни Победы. 75-летию посвящается». В исполнении Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Ансамбля песни и пляски имени Александрова и прочих знаменитых артистов и коллективов прозвучат песни «Темная ночь», «Вечер на рейде», «Хотят ли русские войны», «Любимый город», «Соловьи» и другие военные песни. В этот альбом также вошли записи сводок Совинформбюро, зачитанные Левитаном.

В альбоме «Классическая музыка 1939−1945 годов» собраны произведения советских и зарубежных композиторов: от Седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича, написанной им в 1941 году в блокадном Ленинграде, и «Симфонии с колоколом» Арама Хачатуряна 1944 года до оркестрового сочинения для струнных «Метамарфозы» Рихарда Штрауса, написанного в 1945 году.

В пресс-службе «Мелодии» сообщили, что серия цифровых альбомов уже представлена на ресурсах Яндекс. Музыка и Apple Music.