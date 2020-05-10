Москва, , 10:15 — REGNUM Первый собственный 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» представила киностудия «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба студии в соцсети Facebook.

«Это первый короткометражный 3D-релиз киностудии «Союзмультфильм», по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным картинам», — сообщили в пресс-службе.

Короткометражный мультфильм создан по книге российской писательницы Елены Никитиной, рассказывающей о добром и смелом, слегка застенчивом, но бесстрашном искателе приключений — Хомячке Фроше.

Мультфильм предназначен для зрителей от 4 до 12 лет. Как сообщили в пресс-службе, премьера 3D-мультфильма должна состояться 10 мая.