Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Вэл Килмер в очередном интервью рассказал, почему он решил отказаться от роли Бэтмена, снявшись всего в одном фильме. Об этом 9 мая сообщил портал Screen Rant.

Актёр рассказал об одной закулисной встрече, которая подтолкнула его к принятию этого решения. Однажды он остался на съёмочной площадке, чтобы встретить посетителей, которые захотели посмотреть, как снимается фильм «Бэтмен навсегда».

Килмер специально не стал снимать костюм, однако пришедших (это был миллиардер Уорен Баффет и его семья) он интересовал меньше всего, они в основном смотрели на декорации и реквизит. Тогда Килмер пришёл к выводу, что не важно, кто именно играет Бэтмена.

«Вот почему так легко иметь пять или шесть Бэтменов. Дело не в Бэтмене. Бэтмена нет», — сказал Килмер.

Фильм «Бэтмен навсегда» вышел на экраны в июле 1995 года. Кроме Вэла Килмера в нём снялись Томми Ли Джонс, Джим Керри, Николь Кидман и другие. При бюджете $100 млн картина смогла собрать в мире около $336,5 млн.

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