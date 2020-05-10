Бербанк, США, 10 мая 2020, 08:43 — REGNUM Самой мрачной экранизацией из всех снятых до сих пор фильмов о Бэтмене станет новая картина от Мэтта Ривза, заявил Энди Серкис, который исполняет в нем роль дворецкого Альфреда. Его слова приводятся в сетевом издании LADBible.
«Мрачнее, чем предыдущие», — рассказал о характере Бэтмена Серкис. При этом он отметил, что фильм в значительной части будет посвящен эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом.
«Это на самом деле самое главное в фильме. И это по-настоящему изысканный сценарий, который написал Мэтт», — отметил актер.
Серкис также рассказал, что до приостановок съемок из-за пандемии коронавируса съемочная группа завершила съемки только наполовину. Но фильм получается очень хорош, сообщил актер.
Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.