Токио, , 21:36 — REGNUM Студия Wit, известная любителям аниме по таким проектам, как «Атака титанов» и «Сага о Винланде» опубликовала трейлер своего нового сериала. Ролик был выложен 8 мая на YouTube-канале компании TOHO animation.

Сериал будет называться Great Pretender! («Отличный претендент!»), его премьера состоится 2 июня 2020 года на потоковом сервисе Netflix.

В центре повествования будет находиться молодой человек по имени Макото Эдамура, являющийся, возможно, величайшим мошенником в Японии. Однажды вместе со своим партнёром Кудо он решает обмануть одного француза, но в итоге понимает, что связался не с тем человеком.

Напомним, на сегодня точно не известно, будет ли студия Wit работать над финальным сезоном аниме-сериала «Атака титанов». В январе 2020 года Twitter-страница канала Anime TV опубликовала тизер продолжения шоу, на котором отсутствовал логотип компании.

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