Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Крис Эванс наал вести переговоры по поводу своего возвращения в киновселенную Marvel в качестве Стива Роджерса. Об этом 9 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, Эванс может сыграть престарелого Роджерса в предстоящем сериале «Сокол и Зимний солдат». По сюжету, его герой выступит в качестве наставника Сэма Уилсона, который в какой-то момент подумает, что ноша щита Капитана Америка является для него слишком тяжёлой.

Напомним, Крис Эванс попрощался с ролью Капитана Америка после выхода на экраны картины «Мстители: Финал». В апреле 2020 года её режиссёры Энтони и Джо Руссо выложили в сеть видео, в котором показан момент после съёмок его финальной сцены.

