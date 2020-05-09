Москва, , 19:22 — REGNUM Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) призвал пользователей социальных сетей «не проходить мимо» и оставить на странице Белого дома США свои мысли по поводу того, что его представители назвали странами-победительницами нацизма только Великобританию и США. Об этом 9 мая он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях», — говорится в сообщении.

Подписчики рэпера поддержали его идею, в свою очередь, сам Тимати уже ответил на данную запись Белого дома в социальной сети Instagram.

Кроме этого, Тимати с сарказмом заметил, что США и Великобритания «победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на странице Белого дома в социальной сети Instagram появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.

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