п. Сусанино, , 18:50 — REGNUM Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» выйдет в прямой эфир с праздничным концертом, посвящённым 75-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть концерт можно будет не только в социальных сетях коллектива, но и на международной платформе classic-at-home. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба оркестра.

Мероприятие можно будет посмотреть на официальных страницах оркестра в социальных сетях. Концерт состоится 9 мая в 19:05 мск в поселке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области, но увидеть его смогут по всему миру на международной платформе classic-at-home.

Для зрителей в исполнении оркестра и молодых артистов под руководством Михаила Голикова, прозвучат песни и инструментальные композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи, посвященные Победе: вальсы, танго, песни, которые давно стали классикой.

Заметим, что несмотря на пандемию коронавируса, музыканты будут играть вживую не из помещения, а вместе. Чтобы максимально обезопасить артистов, организаторы продумали план рассадки, обеспечат всех музыкантов масками, перчатками и антисептиками, а на локацию доставят разными автобусами.

«Музыканты благодарны возможности выступить в этот важный день на территории Ленинградской области в районах, где опасность заражения COVID-19 признана минимальной», — подчеркнули в пресс-службе оркестра.