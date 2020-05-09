Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM К 75-летию празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в бомбоубежище Смольного, после обновления экспозиции, открылся музей «Бункер Жданова». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Под Смольным открылся музей «Бункер Жданова» Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Впервые музей был открыт 27 января 2019 года и посвящен истории Смольного в дни войны и блокады. Подлинная обстановка жизни и работы руководителей осажденного Ленинграда воссоздана с помощью мебели, сохранившейся в Смольном.

К Дню Победы в бомбоубежище Смольного обновили экспозицию, полностью восстановили первый этаж бомбоубежища, открылись новые комнаты, установлено мультимедийное оборудование.

Под Смольным открылся музей «Бункер Жданова» фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день здесь воссозданы: кабинет первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Андрея Жданова, где он работал в 1941—1944 годах. А также кабинеты Военного совета Ленинградского фронта и Штаба обороны города, комната, где всю блокаду жил маленький сын заместителя председателя Комиссии по вопросам обороны Ленинграда Алексея Кузнецова, санитарная комната, среди экспонатов которой — подлинный костюм химзащиты образца 1941 года.