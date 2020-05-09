Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества к празднику 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне покажет на своих интернет-ресурсах премьерный музыкально-драматический спектакль «Дети войны и Победы». Об этом 9 мая сообщается на сайте детской филармонии.

Спектакль по сценарию и режиссера Евгения Зимина основан на подлинных личных дневниках блокадных детей, которые жили во время жесточайших испытаний и оставили в наследство свои мысли и слова.

«В новом музыкально-драматическом спектакле принимают участие оркестр, солисты оперы, которые исполнят вокальные произведения разных эпох и жанров, а также драматические актеры», — отметили в филармонии.

Кульминационным моментом спектакля станет выступление актрисы Веры Журавлевой, которая сама, будучи ребенком, пережила блокаду и теперь делится своими воспоминаниями.

В финале постановки прозвучат строки одного из дневников, которые датируются 9 мая 1945 года. В них автор описывает свои эмоции в День Победы, который был 75 лет назад.

Трансляция спектакля «Дети войны и Победы» начнется в 17:00 мск.