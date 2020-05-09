Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Капелла Санкт-Петербурга подготовила особый подарок к 75-летию Дня Победы Великой Отечественной войны — культурно-патриотическую акцию «Час песни Великой Победы».

9 мая в 16:00 мск Капелла Санкт-Петербурга и представительства Росструдничества — российские центры науки и культуры по всему миру — одновременно покажут юбилейную программу «Вставай, страна огромная!» под управлением Владислава Чернушенко. Впервые литературно-музыкальная композиция в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы прозвучала 10 лет назад, к 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Вставай, страна огромная!» — это особая программа Капеллы, в которую включены песни и стихи военных лет в исполнении чтецов, солистов, Хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

«Это одна из самых важных программ для художественного руководства и коллектива Капеллы. Программа очень сильная, в ней песни военных лет чередуются кадрами кинохроники под исполнение стихов фронтовых поэтов», — говорится в сообщении пресс-службы Капеллы.

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