Москва, , 13:58 — REGNUM Новую песню «Героям посвящается», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, записали звезды российской эстрады. Клип на песню опубликовал телеканал Жара TV на своем YouTube-канале.

«Песня от всего сердца, от всей души, в память о всех, кто внёс свой вклад в эту Великую Победу. Бессмертный полк, герои, солдаты, ветераны — всё важное и близкое сердцу каждого жителя нашей страны не должно быть забыто или исковеркано», — говорится в подписи к клипу.

Песню исполнили и приняли участие в съемках Стас Михайлов, Григорий Лепс, Лариса Долина, EMIN, Николай Басков, Зара, Дима Билан, Владимир Машков, Jony, Сергей Бурунов, Artik & Asti, Brandon Stone, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, TSOY, Ольга Бузова, НаZима, Александр Балуев, Сергей Жуков, Сергей Никоненко, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Стас Дужников.

Артисты призвали граждан страны в честь 75-й годовщины Великой Победы в рамках акции «Бессмертный полк дома» выйти всем вместе в 19:00 на балконы своих домов с портретами своих героев, или показать их в открытых окнах.