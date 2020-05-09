Москва, , 11:56 — REGNUM 9 мая Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева выложит на своем YouTube-канале и социальных сетях записанную в онлайн-формате Торжественную увертюру Петра Ильича Чайковского «1812 год».

«Российская газета» отмечает, что БСО оставался в Москве во время наступления фашистских захватчиков. В эти тяжелые дни по радио транслировались его выступления, на которых исполнялись патриотические сочинения русских композиторов.

Знаменитое произведение увертюра «1812 год» открыло и сезон БСО 3 октября 1943 года в Колонном зале Дома Союзов.

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского был основан в 1930 году как музыкальный коллектив при Всесоюзном комитете по радиовещанию трансляций академической музыки в прямом эфире. Позже был известен как Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения), а с 1993 года как Российский симфонический оркестр. Владимир Федосеев возглавляет коллектив с 1974 года.