Красногорск, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Коломенском горокруге торжественно открыли памятник «Звезда «Бессмертного полка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Памятник в виде 75-сантиметровой установили на добровольные пожертвования жителей округа. Его установили у входа в Мемориальный парк. Авторами проекта стали выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища — офицеры запаса старший лейтенант Дмитрий Лик и гвардии майор Александр Редько.