Красногорск, , 11:15 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Коломенском горокруге торжественно открыли памятник «Звезда «Бессмертного полка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Памятник в виде 75-сантиметровой установили на добровольные пожертвования жителей округа. Его установили у входа в Мемориальный парк. Авторами проекта стали выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища — офицеры запаса старший лейтенант Дмитрий Лик и гвардии майор Александр Редько.

«Звезда будет в будущем местом старта шествия бессмертного полка в Коломне. В этом году призываю всех присоединиться к проведению бессмертного полка онлайн», — заявил заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.