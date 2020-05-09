Иваново, , 10:15 — REGNUM Иностранных граждан исполнить песни военных лет пригласил региональный штаб акции #МЫВМЕСТЕ в Ивановской области. Об этом сообщили организаторы акции.

Первым на призыв откликнулся студент Ивановской государственной медицинской академии Мелес Меледж. Он исполнил на русском языке песню «Катюша» и разместил видеозапись в соцсети «ВКонтакте».

В связи с отменой из-за эпидемиологической обстановки торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, в сети организуются онлайн-акции исполнения военных песен: «75 песен Победы», «Песни нашей Победы», «Песни, с которыми мы победили» и другие.