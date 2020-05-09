Владивосток, , 08:48 — REGNUM Особый проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организовал музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Впервые на его сайте опубликованы фронтовые письма, хранящиеся в фондах музея, сообщили в пресс-службе музея.

В сообщении говорится, что, находясь на самоизоляции, сотрудники музея провели работы по оцифровке и дешифровке военных писем, которые поступали в музей от самих авторов и от их родственников. Проект назвали «Военные письма / Wаr letters 1941 — 1945».

«Письма в каждом персональном комплексе представлены полностью, без купюр, в том количестве, в каком хранятся в фондах музея», — сообщают в пресс-службе музея.

Сотрудники музея сообщают, что работа по публикации писем продолжится и призывают подключиться к проекту всех желающих, поделившись письмами и сведениями об авторах и обстоятельствах переписки.