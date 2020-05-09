Токио, , 08:46 — REGNUM Компания Viz Media официально подтвердила информацию о том, что она выпустит продолжение аниме InuYasha («Пес демон-хранитель»), события которого развернутся после тех, что были показаны в одноимённой манге Румико Такахаси. Об этом 9 мая сообщил портал Comicbook.

Проект будет называться Yashahime: Princess Half-Demon. Пока неизвестно, в какой форме будет выпущено продолжение, однако издание отметило, что новая история больше подходит сериалу.

Согласно синопсису, новое аниме расскажет, как во времена феодальной Японии близнецы-полудемоны Това и Сецуна были разделены пожаром. Пытающаяся найти свою младшую сестру Това попадает в некий тоннель, который отправляет её в современность.

Румико Такахаси закончила публиковать мангу InuYasha в июне 2008 года. Последний аниме-сериал по франшизе InuYasha: The Final Act («Инуяся: Последняя глава») выходил в эфир с 4 октября 209 года по 30 марта 2010-го.

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