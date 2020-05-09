Лос-Анджелес, США, , 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси. Об этом 9 мая сообщил журнал Variety.

Стоит отметить, что Флэнеган и Мэйси ранее вместе работали над другой экранизацией книги Кинга — «Доктор Сон». Производством новой картины займётся кинокомпания Warner Bros.

При бюджете $45 млн фильм «Доктор Сон» смог собрать в кинопрокате США около $31,6 млн. Сумма общемировых сборов картины составила $72,4 млн.

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