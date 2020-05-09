Париж, , 08:30 — REGNUM Трансляцию онлайн-концерта, приуроченного к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, организовали 8 мая в Париже и Брюсселе российские центры науки и культуры (РЦНК) совместно с посольствами России во Франции и Бельгии. Записи трансляций доступны на официальных страницах РЦНК в соцсетях.

В обращении перед началом концерта посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил: «Наши деды, прадеды, отцы смогли вырвать эту победу из лап коричневой чумы, принести мир и свет во всю Европу. Наше поколение сделает все, чтобы ужасы той войны никогда больше не повторились».

Посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин также выступил с речью перед концертом. «Мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Событие, которое заложило фундамент развития на Европейском континенте и во всем мире, основы современной международной системы. Важно, что в Бельгии с уважением относятся к памяти о прошедшей войне, о ключевой роли, которую наша страна сыграла в разгроме нацизма, о советских солдатах и офицерах, которые отдали свои жизни, сражаясь на этой земле», — сообщил посол.

В концерте российские и французские артисты исполнили знаменитые советские военные песни: «Катюша», «Огонек», «Нам нужна одна победа», «Эх, дороги…», «Темная ночь», «Синий платочек» и «День Победы».