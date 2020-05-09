Лос-Анджелес, США, , 08:00 — REGNUM Стали известны имена актёров, которые снимутся в новом фильме режиссёра М. Найт Шьямалана. Об этом 9 мая сообщил портал Screen Rant.

Инсайдеры сообщили, что сейчас переговоры по поводу участия в проекте ведёт Алекс Вульфф, которого зрители знают по фильму «Реинкарнация». Также стало известно, что в фильме могут сняться Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Элайза Сканлен («Маленькие женщины»), Вики Крипс («Призрачная нить») и Аарон Пьер (сериал «Криптон»).

Напомним, пока сюжет новой картины М. Найт Шьямалана держится в секрете. Последней работой кинематографиста стал хоррор-сериал «Дом с прислугой», который он снял для потокового сервиса Apple TV Plus.

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