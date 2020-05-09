Шицзячжуан, Китай, , 01:34 — REGNUM Древняя каменная табличка с надписями была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Табличка относится к временам правления династии Мин (1368−1644). Она была найдена в одной из деревень уезда Лунъяо местным крестьянином по имени Ли Миншань во время выкапывания котлована под новый фундамент для своего дома.

Длина таблички составляет 105 сам при ширине 37 сам и толщине 12 сам. На ней начертана надпись из четырех иероглифов при помощи гравировки. Еще одна надпись из четырех слов написана на обратной стороне.

Каменная табличка находилась ранее в древней гробнице, чей владелец являлся местным чиновником во времена правления императора Цзяцзина династии Мин, сообщил местный эксперт по культуре и истории Ван Бо. Табличка была направлена в уездный департамент защиты культурных реликвий и доступна всем желающим для просмотра.