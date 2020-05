Лос-Анджелес, США, , 00:30 — REGNUM Проект четвертого фильма франшизы «Плохие парни» уже находится в стадии предпроизводства. Об этом 8 мая сообщил портал We Got This Covered.

Известный продюсер Джерри Брукхаймер сообщил журналистам, что кинокомпания Sony Pictures, давшая «зелёный свет» этому проекту ещё в январе 2020 года, приступила к работе над ним.

Он не сказал о том, кто выступает в качестве сценариста, однако, по имеющейся информации, эту должность вновь займёт Крис Бремнер, работавший над сценарием картины «Плохие парни навсегда».

Фильм «Плохие парни навсегда» вышел на большие экраны в январе 2020 года. При бюджете $90 млн картина смогла собрать в США $204,4 млн, а в мире — около $421,2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Лукас объяснил, почему в первых «Звёздных войнах» было мало джедаев