Шанхай, Китай, , 22:28 — REGNUM Шанхайский Диснейленд всего за несколько часов распродал все билеты на первые два дня работы после открытия, которое должно состояться 11 мая 2020 года. Об этом 8 мая сообщил портал Comicbook.

Продажа билетов стартовала сегодня, 8 мая 2020 года, издание отмечает, что уже утром все билеты на 11 и 12 мая были распроданы «почти сразу». Стоит отметить, что после открытия парк сможет принимать только 30% от стандартного числа посетителей, он будет работать в таком режиме в ближайшие месяцы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Диснейленд во Флориде откроет свои двери 20 мая 2020 года. Стоит отметить, что работа парка будет возобновлена частично.

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