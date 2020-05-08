Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM Музыканты нижегородской группы Ba-doo Child представили поклонникам новый трек «Сальвадор».

Песня посвящена «огромному количеству рамок и социальных стереотипов, которые мешают людям быть теми, кто они есть».

Музыканты Ba-doo Child отмечают, что записывали и монтирован трек «Сальвадор» во время самоизоляции, не выходя из дома: «Всем нелегко, люди устали бояться неизвестности и сидеть по домам. Берегите себя и близких!»

На видео «Сальвадора» домашняя обстановка перемежается кадрами волн манящего океана. А слова про сети рыбаков, сохнущие на теплых скалах, звучат на фоне барабанщика, по правую руку от которого видны рулоны туалетной бумаги.

«Наш драммер (он же, кстати, и монтировал видео) с самого начала режима самоизоляции обустроил себе для съемок такой ракурс с рулонами бумаги, чтобы подчеркнуть злободневность и вынужденность ситуации. И вообще, момент ведь исторический, со времён испанки таких глобальных эпидемий в мире не было», — шутит лидер группы Иван Новожилов.

По словам лидера Ba-doo Child, работать во время пандемии коронавируса стало заметно сложнее: «Карантин, безусловно, усложнил работу всем музыкантам: во-первых, нет совместных репетиций и выступлений, во-вторых, многие инструменты (например, барабаны или духовые) — в домашних условиях нельзя записать для альбома, нужна студия. Сведение треков приходится делать только в наушниках, а в идеале нужно отслушивать в мониторной комнате, которая тоже только на студиях есть», — отмечает Иван Новожилов.