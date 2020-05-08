Веллингтон, , 21:09 — REGNUM Власти Новой Зеландии разрешили возобновить съёмки фильмов и сериалов, которые были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Об этом 8 мая сообщил портал Deadline.

Новозеландская кинематографическая комиссия сообщила журналистам, что в стране уже возобновлено производство некоторых фильмов и телешоу, поскольку правительство утвердило соответствующие регламенты охраны труда и техники безопасности.

Таким образом, режиссёр Джеймс Кэмерон сможет возобновить съёмки второй части «Аватара», а компания Amazon — своего амбициозного сериала «Властелин колец».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что аналогичное решение приняли власти Чехии. После этого съёмочная группа Marvel получила возможность продолжить внимать сериал «Сокол и Зимний солдат».

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