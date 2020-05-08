Москва, , 20:34 — REGNUM 9 мая в 10.30 утра легендарный российский певец Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В программе необычного выступления знаменитые хиты Льва Валерьяновича и, в первую очередь, прославленная песня «День Победы».

Трансляция концерта будет также на YouTube-канале департамента транспорта, а также на платформах Megogo, THT-Premier, «Москва — 24» и Яндекс.Эфир.

Напомним, что в марте Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы с диагнозом коронавирусная инфекция. В начале апреля артист вместе с женой покинули больницу.

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