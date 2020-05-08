Москва, , 18:51 — REGNUM Российская государственная детская библиотека подвела итоги второго социологического исследования «Чтение детей и подростков о Великой Отечественной войне».

Николай Богданов-Бельский. Ценители книг (Учение-свет). Начало 1920-х

Детям и подросткам из библиотек 8 федеральных округов предлагалось заполнить анкету в электронном виде. Допускалось несколько вариантов ответов. Всего в опросе приняло участие более 10 тыс. детей и подростков из 80 регионов страны в возрасте от 7 до 18 лет. Средний возраст респондентов составил 12,5 лет.

Основной целью исследования было выявить, насколько современные дети и подростки испытывают необходимость в изучении истории войны, читают ли они книги о войне и как относятся к произведениям военной тематики, передается ли в семьях от поколения к поколению память о событиях войны и о ее участниках.

Как показало исследование, дети обращаются к теме войны не только по заданию в школе, а больше для того, чтобы расширить свой кругозор.

По сравнению с данными аналогичного исследования РГДБ, проведенного в 2015 году, число детей и подростков, посетивших библиотечные мероприятия, посвященные войне, увеличилось почти на 20%.

78% респондентов заявили, что получают информацию о Великой Отечественной войне из книг.

Данные исследования РГДБ показывают, что по сравнению с 2015 годом число детей, которые обсуждают тему войны с библиотекарями и учителями выросло, а доля говорящих на эту тему с родителями, наоборот, сократилась.

Библиотеки по-прежнему лидируют в качестве основного источника получения книг о войне.