Москва, , 16:04 — REGNUM 8 мая Еврейский музей и центр толерантности к 75-летию Победы представил онлайн-проект «Неизвестный Берлин. Май 1945 года».

Серия из 50 ранее не публиковавшихся фотографий «рассказывает» о столице Германии в самом конце войны и после поражения Третьего рейха. Среди снимков военный портреты маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, режиссера Леона Сачкова, писателя Константина Симонова и других.

Организаторы виртуальной экспозиции информируют, что как только позволит эпидемиологическая ситуация будет открыты выставка в стенах музея.