Москва, , 15:08 — REGNUM Вечером 9 мая певица Алсу в прямом эфире в сети интернет исполнит композиции из своего альбома «Письма, пришедшие в войны». Эти песни трогали души людей и помогали им выжить во время той страшной войны.

Трансляция состоится на Ютубе канале Super.ru

Кроме того, на протяжении всего эфира ведущая программы Алена Жигалова — из студии, пообщается с Алсу и узнает о том, что значит для нее и ее семьи праздник Победы.

«Для всей нашей семьи, как и для многих других, этот день в году особенный. Этот праздник вызывает одновременно светлые и грустные эмоции. Песни, которые я спою, дают возможность быть благодарным нашим героям, а также разделить свои эмоции со всеми слушателями», считает российская певица.

«Алсу, бесспорно, одна из самых талантливых певиц российской эстрады. Ее репертуар отличается настоящим качеством вокала и музыки, а также искренних эмоций, вложенных в исполнение. Уверена, завтра нас ждет что-то очень трогательное и интересное», — рассказала Алена Жигалова.