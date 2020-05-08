Париж, , 14:47 — REGNUM Ежегодную выставку компьютерных игр Paris Games Week, проходящую в Париже с 2010 года, из-за пандемии коронавируса отменили в 2020 году организаторы выставки — Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs. Об этом сообщается на интернет-портале Gematsu.

Мероприятие должно было проводиться с 23 по 27 октября. Как сообщают организаторы, в этом году выставка должна была быть в честь десятилетия мероприятия наполнена множеством анонсов новых проектов и юбилейными торжествами.

Организаторы выставки также сообщили, что будут продолжать сотрудничать со всеми представителями игровой индустрии и уже начали готовить мероприятие следующего года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса уже отменены или перенесены в онлайн-формат многие мероприятия из игровой индустрии. Среди них E3 2020, Game Developers Conference 2020, Gamescom 2020.