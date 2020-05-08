Москва, , 14:31 — REGNUM Историко-просветительский онлайн-проект «Дороги Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустили в ОАО «РЖД». Об этом сообщается на сайте проекта.

В рамках проекта организаторы запланировали реализовать онлайн-экскурсии в героическое прошлое нашей страны. Проект состоит из пяти разделов.

В рамках раздела «Состав Победы» опубликованы 16 видеороликов о вкладе железнодорожников в достижение общей Победы. Раздел «Дороги Победы» расскажет в графической форме о значении железнодорожного транспорта в ходе войны.

Еще два раздела «Онлайн-проект #ДорогиПобеды» и «Ночной экспресс» в разных творческих формах будут посвящены военным песням. И в последнем, пятом, разделе, который называется «Музей железных дорог России», предусматривается виртуальная экскурсия по основным экспонатам музея времен Великой Отечественной войны.