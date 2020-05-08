Нью-Йорк, США, , 14:07 — REGNUM Новый студийный альбом «Rough and Rowdy Ways» собирается выпустить 19 июня американский музыкант Боб Дилан. Об этом он уведомил поклонников в своем микроблоге в Twitter.

По данным американских СМИ, в альбом войдут десять песен, три из которых ранее уже были представлены слушателям: «I Contain Multitudes», «False Prophet» и третья «Murder Most Foul» продолжительностью почти 17 минут, в которой Дилан поет об убийстве президента США Джона Кеннеди.

Альбом «Rough and Rowdy Ways» станет уже 39-м студийным альбомом музыканта и первым за последние восемь лет, в который войдут только новые песни. Первым студийный альбомом Дилан выпустил, назвав его своим именем, почти 60 лет назад в 1962 году

79-летний музыкант для рок-музыки является знаковой фигурой. Помимо известности среди поклонников, ему в 2008 году вручили Пулитицеровскую премию, а в 2016 году — Нобелевскую премию.