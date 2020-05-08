Берлин, , 13:09 — REGNUM Анимационная студия Wizart, известная серией полнометражных мультфильмов о Снежной Королеве, представила свой новый проект «Огнеботы Тина» в Германии.

Эскиз сериала «Огнеботы Тина» © Пресс-служба студии Wizart

Комедийный сериал повествует о приключениях роботов-пожарных, которые борются с разными катастрофами и помогают людям. Иногда им бывает непросто выйти из сложных ситуаций и, главное, понять нюансы человеческого общения. Справиться им помогает руководитель отряда: юноша Тин учит своих подопечных быть дружными, храбрыми и порядочными.

«Огнеботы Тина» стал единственным российским участником международного конкурса проектов Animation Production Days — важного европейского рынка для поиска копродукции. Среди участников мероприятия — крупнейшие прокатчики, VOD-площадки и телеканалы, в том числе — Sony Pictures Television, The Walt Disney Company, RAI, Amazon, Netflix. Традиционно рынок проходит в Штутгарте, в преддверии известнейшего фестиваля анимационного кино. В этом году мероприятие состоялось в онлайн-формате с 5 по 8 мая.

Эскиз сериала «Огнеботы Тина» © Пресс-служба студии Wizart

Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин подчеркнул, что вселенная нового сериала разительно отличается от сказочных франшиз, традиционных для студии. Исполнительный продюсер Wizart Владимир Николаев отметил, что важнейшие составляющие проекта — увлекательные истории и яркие, запоминающиеся персонажи. Кроме того, проект органично соединяет развлекательную и образовательную функции.

В начале июня новый сериал «Огнеботы Тина» будет представлен зарубежным закупщикам контента со всего мира в рамках медиарынка Key Buyers Event: Digital Edition, организованном Роскино.