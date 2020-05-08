Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. Клип опубликован на канале группы в YouTube.

Сюжет клипа строится на истории грабителей казино, которые делают свое преступное дело совсем необычным способом. В ходе игры, когда все участники выкладывают на стол свои деньги, на игральный стол запрыгивает фронтмен группы Ильич и танцем гипнотизирует всех, кто не одел темные очки.

В ролике снялись шоумены из других коллективов: рок группы The Hatters, Данила Поперечный, Александр Гудков и другие. В течение пары часов клип набрал почти полмиллиона просмотров

Композиция «Hypnodancer» стала первым треком, выпущенным после хита «Uno», с которым музыканты должны были выступить на конкурсе «Евровидение 2020».