Москва, , 11:24 — REGNUM Т-34 — прославленный советский танк. Машина, во многом определившая исход Великой Отечественной войны, супероружие своего времени. На легендарной «тридцатьчетвёрке» ковали победу наши деды. Телеканал «Россия» впервые покажет фильм «Т-34», ставший национальным событием.

9 мая, в 21:00 зрители увидят новую, ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы режиссёра Алексея Сидорова. Новые, захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.

Ноябрь 1941 года. Немцы наступают на Москву. Молодой лейтенант Николай Ивушкин (Александр Петров) вынужден принять командование единственным уцелевшим танком Т-34 и дать бой подступившему к столице противнику. Несмотря на разгромный для немцев исход битвы, герой получает ранение и попадает в нацистский плен. Оказавшемуся в концлагере Ивушкину предстоит стать командиром танка-мишени. Он возглавит экипаж из пленных солдат, которым суждено пасть жертвами этих жестоких тренировок. Но благодаря военному мастерству и отваге, советскому экипажу с фашистами на хвосте удаётся вырваться из смертельной ловушки на Т-34.

В работе над проектом перед командой стояла сложнейшая задача — предельно достоверно передать атмосферу военного времени с исторической и технической точек зрения. Многие сцены снимались в кабинах настоящих боевых машин. Актёрам пришлось научиться мастерски управлять танком, освоить иностранный язык и похудеть, чтобы вжиться в роли узников немецкого лагеря. Съёмочная группа и актеры работали на пределе физических и эмоциональных возможностей. Условия были максимально приближены к реальным. По словам Виктора Добронравова, после 12 часов управления танком он попросту падал от усталости. Боевая машина будто помогала актёрам нащупать более точные формы и даже слова, чтобы доподлинно передать обстановку колоссального напряжения.

Александр Петров, сыгравший лейтенанта Ивушкина, признаётся, что ему настолько понравился сценарий, что роль пришлось буквально «выгрызать». Актёр не прошел первый кастинг и после отказа записал самостоятельную версию кинопроб, которую затем и передал режиссёру.

Ирина Старшенбаум, исполнившая роль перевдчицы Ани, называет работу над фильмом «большим испытанием, ставшим настоящим профессиональным экзаменом для всей команды».

«Т-34» — жизнеутверждающий фильм о том, что даже во времена самых страшных испытаний есть место любви, дружбе и силе человеческого духа. Это дань уважения современников тем, кто, не задумываясь, отдал свои жизни во имя свободы родной страны.