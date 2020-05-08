Москва, , 10:04 — REGNUM Около 300 пожилых людей из домов престарелых встретятся с актрисой театра и кино, певицей Валерией Ланской в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» 8 мая. Объявление о встрече размещено на странице организатора проекта — ОНФ НКО в соцсети «ВКонтакте».

Ланская запомнилась поклонникам по участию в проекте «Ледниковый период», в котором вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным завоевала серебро. Также она известна по ролям в фильмах «Рябиновый вальс», «Жизнь, которой не было», «Спасённая любовь» и другим.

Актриса споет песни из знаменитых военных фильмов, а также пообщается со зрителями.

Творческая встреча состоится на площадке Zoom 8 мая в 15:00. Для участия в онлайн-встрече необходимо связаться с кураторами проекта, что можно сделать в соцсети «ВКонтакте».