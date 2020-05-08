Москва, , 09:14 — REGNUM Спецпроект, собравший вместе наиболее значимые фильмы и спектакли о войне, а также выступления фронтовиков, читающих лекции и свои стихи, подготовил портал «Культура.рф» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

«Многие учреждения культуры готовят особые программы, выставки, проекты ко Дню Победы в онлайн-формате. Портал «Культура.РФ», как главная информационная площадка ключевых всероссийских акций, рада объединить множество самых разных проектов», — сообщил директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков.

Из уже собранных на портале материалов в пресс-службе министерства отметили ряд проектов. 25 апреля стартовал онлайн-марафон #75словПобеды, в рамках которого известные деятели культуры, спорта, библиотекари прочли строки из солдатских писем, прочей военной корреспонденции, а также отрывки из книг, выпущенных во времена войны. Акция продолжается. На сегодня в ней приняли участие свыше 52 тыс. пользователей.

Государственный исторический музей представил на портале «Культура.РФ» коллекцию портретов, написанных на передовой и в госпиталях, в партизанских отрядах и в боевых частях. Мультимедийный информационный центр «Известия» представил виртуальную галерею фронтовых фотографов Георгия Самсонова и Павла Трошкина.

Госфильмофонд России представил на портале 20 кинофильмов из оцифрованного специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне архива. Среди них «Два бойца» (1943), «Жди меня» (1943), «Небесный тихоход» (1945), «Сын полка» (1946), «Подвиг разведчика» (1947), «Молодая гвардия» (1948), «Звезда» (1949) и другие.

На портале собраны спектакли, фильмы, лекции, песни и другие материалы о Великой Отечественной войне. На портале «Культура.рф» также рассказывается о значимых событиях и людях в истории архитектуры, кино, театра, литературы, музыки, и о прочих традициях нашей страны. Все материалы предоставляются бесплатно. Куратором портала выступает Министерство культуры РФ.