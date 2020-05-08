Москва, , 08:37 — REGNUM Выступления британской хеви-метал-группы Iron Maiden, которые должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге летом, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий отменены. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов гастролей — компании T.C.I.

«Друзья, вновь недобрые вести. В связи со сложившейся ситуацией в мире на фоне эпидемии covid-19 и ограничениями на проведение массовых мероприятий, концерты Iron Maiden в Москве и Санкт-Петербурге отменяются», — сообщили организаторы концертов.

В пресс-службе сообщили, что несмотря на планы, здоровье и безопасность находятся на первом месте. Организаторы гастролей пообещали, что группа вернется в Россию после налаживания мировой обстановки с распространением коронавируса.

Выступления планировались в Санкт-Петербурге 30 июня в «Ледовом дворце» и в Москве 2 июля на стадион «ВТБ-Арена». Порядок возврата билетов организаторы концертов пообещали сообщить после прекращения режима нерабочих дней.

Напомним, группа Iron Maiden основана 45 лет назад и является одним из самых известных брендов стиля хеви-метал. За период своей деятельности музыканты группы продали более 100 млн копий своих альбомов.