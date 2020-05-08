Пекин, , 02:17 — REGNUM «Жил-был вкус 2», сиквел к известному документальному сериалу, оставался самым популярным телевизионным сериалом в Поднебесной, сообщили на платформе рецензий Douban, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Фильм транслировался на видео-платформе Tencent Video по одному эпизоду каждое воскресенье, начиная с 26 апреля. Шоу немедленно возглавило все чарты и до сих пор не намерено их покидать. Режиссером выступил Чэнь Сяоцин. Его новый фильм сфокусирован на связях между отличительными деликатесами во всем мире.

Восьмисерийный фильм исследует различия между методами приготовления пищи из одних и тех же ингредиентов, а также рассматривает одинаковые методы готовки для разных ингредиентов, а также получение похожих вкусов при разных методах готовки.

«Жил-был вкус 2» набрал 9,4 балла из 10 на платформе рецензий Douban, в то время как его предшественник набрал 9,1 балл.

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