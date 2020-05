Лос-Анджелес, США, , 23:25 — REGNUM Потоковый сервис Netflix объявил, что в июне 2020 года его библиотека пополнится 18 новыми фильмами и сериалами. Об этом 7 июня сообщил портал What's on Netflix.

В частности, в период с 1 по 10 июня 2020 года частью каталога Netflix станут фильмы «Леди Бёрд», «Убить Гюнтера», «Пастырь», «Целитель», «Это — ваша смерть», «Украденный» и The Last Days of American Crime. Зрители также смогут начать смотреть продолжение сериалов «Фуллер Хаус» и «Ленокс-Хилл».

Стоит отметить, что в июне 2020 года поклонники сериала «Тьма» смогут увидеть третий сезон, кроме того, на сайте потокового сервиса появится продолжение шоу «Политик» и первый сезон анимационного сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон. Трилогия» (Transformers: War for Cybertron Trilogy).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в мае 2018 года из библиотеки Netflix пропадёт сериал «Скандал», права на его показ перейдут к сервису Hulu. До этого компания также лишилась прав на трансляцию таких популярных шоу, как «Офис» и «Друзья».

