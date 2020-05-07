Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Вуди Харрельсон, Пит Дэвидсон и Джон Гудмен выступят в качестве актёров озвучки предстоящего анимационного сериала для взрослых The Freak Brothers. Об этом 7 мая сообщил портал Screen Rant.

В качестве исполнительных продюсеров проекта выступят Марк Кантон («Последний охотник на ведьм») и Кортни Соломон («Подземелье драконов», «Женщина в окне»). Над созданием сценариев будут работать авторы «Кремниевой долины» Дейв Крински и Джон Альтшулер.

В основу The Freak Brothers ляжет комикс, который выпускался в США с 1971 года, всего было выпущено 14 номеров, последний вышел в 1997 году. В центре повествования находятся трое хиппи из Сан-Франциско.

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