Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Телеканал History решил закрыть сериал «Проект «Синяя книга» после втогого сезона. Об этом 7 мая сообщил портал Comicbook.

Сюжет этого шоу, выполненного в жанрах исторической драмы и научной фантастики, рассказывает о необъяснимых явлениях и контактах с НЛО. Первый сезон сериала был достаточно популярным, но продолжение не смогло так же заинтересовать аудиторию.

Действие сериала «Проект «Синяя книга» разворачивается после Второй мировой войны, в центре повествования находятся капитан Майкл Куинн (Майкл Маларки) и доктор астрофизики Аллен Хайек (Эйдан Гиллен), которым ВВС США поручают вести расследование инцидентов, связанных с НЛО. В основу сценария легла история реально существовавшего в США проекта «Синяя книга».

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