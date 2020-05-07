Лос-Анджелес, США, , 20:58 — REGNUM Студия Marvel и компания Disney смогут возобновить в Чехии съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат». О этом 7 мая сообщил журнал Variety.

Власти страны сняли соответствующие ограничения при условии, что члены съёмочных групп будут соблюдать определённые правила, которые должны защитить их от заражения коронавирусом. Стоит отметить, что компании Amazon и Netflix также получили возможность возобновить в Чехии производство своих фильмов и сериалов.

Напомним, Marvel приостановила в Праге съёмки «Сокола и Зимнего солдата» 11 марта 2020 года. Стоит отметить, что ранее в СМИ были высказаны предположения, что команда проекта может уже не вернуться в столицу Чехии.

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