Москва, , 19:19 — REGNUM На YouTube-канале видеоблогера Сыендука состоялась премьера анимационного скетч-шоу «Я это уже видел». Ролик был опубликован 7 мая.

Автором проекта является Егор Лоскутов, в качестве гостевого сценариста выступил Данила Поперечный. Создатели шоу дали понять, что принять в нём участие могут все желающие аниматоры, в описании к видео они разместили адрес электронной почты, на которую можно высылать заявки.

Напомним, в апреле 2020 года ИА REGNUM опубликовало интервью с Дмитрием Сыендуком. Известный видеоблогер и аниматор рассказал рассказал о своих авторских проектах, а также о том, чем он занимается на карантине.

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