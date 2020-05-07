Москва, , 17:40 — REGNUM 10 мая состоится онлайн-концерт выдающегося российского оперного певца Ильдара Абдразакова и джазового квинтета Игоря Бутмана «Посвящение». Праздничное выступление ко Дню Победы будет транслировать сервис Okko.

Обладатель многочисленных международных премий Ильдар Абдразаков исполнит легендарные песни военных и после военных лет «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Катюша», «Три танкиста», «День Победы» и другие.

Впервые знаменитый бас выступит в сопровождении джазового коллектива Игоря Бутмана.

Концерт пройдет в рамках совместной программы Сбербанка и Okko, посвященной 75-летию Великой Победы.