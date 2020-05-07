Москва, , 15:55 — REGNUM Самым лучшим и популярным театром оперы и балета для просмотра спектаклей онлайн назван Большой театр в Москве, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятерке лидеров оказались Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ), Екатеринбургский академический театр оперы и балета, Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани, Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе.

Также в топ-10 лучших оперных театров России вошли Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. Пушкина, Самарский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр оперы и балета и Астраханский государственный театр оперы и балета.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим художественным музеем изобразительных искусств в России назван Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани.

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