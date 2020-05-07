Канберра, , 15:59 — REGNUM Ремейк фильма ужасов «Дети кукурузы» по произведению Стивена Кинга снимают режиссер Курт Уиммер, известный по фильмам «Эквилибриум» и «Ультрафиолет», а также продюсер Лукас Фостер, работавший над картиной «Форд против Феррари». Об этом сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter.

Как уточняют журналисты издания, работа над фильмом ведется в настоящее время, несмотря на пандемию коронавируса, вынудившую кинопроизводителей закрыть свои студии. Фостеру удалось добиться разрешения на производство фильма у властей Австралии, несмотря на продолжающиеся с 23 марта жесткие ограничительные меры.

Журналисты отмечают, что разрешение было выдано только потому, что съемки проходят под открытым небом, а размеры съемочной группы были максимально ограничены. Однако все равно приходится время от времени прерывать съемки из-за жалоб бдительных местных жителей в полицию с опасениями, что кинопроизводители нарушают карантинные мероприятия.

Напомним, оригинальный фильм вышел в 1984 году. За прошедшее время к нему было снято шесть сиквелов, два сюжетных ответвления и один телесериал.